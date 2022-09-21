İHH Başkanı Özkabakçı, Çorum Valiliği ile proje ortağı olarak yürüttükleri “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi Projesi”ne desteklerinden dolayı Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

Çorum İHH Kadın Kolları Komisyonu’nun yetim çocuklar ve annelerinin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amacıyla hazırladığı ve tamamladığı Çorum Valiliği ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi” projesini arz etmek ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunmak için Vali Mustafa Çiftçi’ye yapılan ziyarette Çorum İHH Kadın Başkanı Proje Koordinatörü Merve Taşkaya, Çorum İHH Yetim Birim Sorumlusu Proje Psikolojik Danışmanı Ümmügülsüm Temür ve Proje Koordinatör Yardımcıları hazır bulundu.

Ziyarette kısa bir sohbet sonrası projenin içerik, süreç, proje sonu değerlendirmesi aktarıldı. Medeniyetinin farkında olan gençler yetiştirilmesinin önemi vurgulandı; Vali Mustafa Çiftçi’ye proje kitapçığı sunulurken, önümüzdeki süreçte düşünülen ve hayata geçirilmesi planlanan projelerden de bahsedildi.

Projede kadın ve çocukları önceleyen Çorum İHH proje ekibi, önümüzdeki yılı kadın çalışmalarının yanı sıra gençlere ağırlık vererek geçireceklerini; gençlerin kendini doğru ifade edebilmesi ve değerlerinin farkında olabilecekleri çalışmalar yapmayı, gençlerin zihin dünyalarının daha iyi hale getirilmesini hedeflediklerini vurguladılar.

Ziyaret sonunda Vali Mustafa Çiftçi heyete kitap seti hediye etti.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı ise desteklerinden dolayı Vali Çiftçi’ye İHH tarafından hazırlanan teşekkür belgesini takdim etti.

(Haber Merkezi)

