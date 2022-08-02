Çorum İHH ilimizdeki yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadı. Kurban Bayramı boyunca “et girmeyen ev kalmasın” diyerek çalışmalarına devam eden Çorum İMM kurban paylarını ailelere ulaştırdı.

Bu kapsamda Çorum’da 400 aileye et dağıtımı yapılırken, bu yardımdan 2 bin kişi faydalandı.

Çorum İHH tarafından 2022 yılı kurban çalışmaları sonunda bir açıklama yapılarak şu görüşlere yer verildi. “Bu yıl Müslüman alemi olarak bereketli bir bayram geçirdik. Destek ve vesile olanlara teşekkür ediyor, tüm kurbanların kabul olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. İHH vekaletini aldığı 65 bin 775 hisselik kurbanı, ülkemiz dâhil 60 ülkede 2.6 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca bağışçıların destekleriyle 14 ülkedeki 41 bin 416 yetime bayramlık elbise hediye etti.

Bu yıl “Bir Hisse Mutluluk” sloganıyla kurban organizasyonu yapan İHH vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 526 bin aileye kurbanlık eti dağıtılırken, toplamda 2 milyon 630 bin kişi dağıtımlardan istifade etti. Kurban çalışmaları kapsamında geçen yıl toplamda 62 bin 62 hisse kurbanı 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibine ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkma hedefine de ulaşmış oldu. Kurban çalışmaları için dünyanın dört bir yanına giden İHH ekipleri, kendilerini bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek oldu.

İHH, yurt içinde de ihtiyaç sahiplerine pay dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan toplamda 84 bin kişi istifade etti. Vakfın Türkiye’de bayramlık kıyafet ulaştırdığı yetim sayısı ise 16 bin 824 oldu. İHH ayrıca bağışçıların destekleriyle Türkiye dâhil 14 ülkede toplamda 41 bin 416 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

(Haber Merkezi)