Çorum İHH Kadın Kolları, soğuk kış günlerine yaklaşırken, mazlum coğrafyaları unutmadı. Hanoğlu Konağı’nda kadınlara yönelik düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, protokol eşleri, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üyeleri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Programda konuşan Çorum İHH Kadın Kolları Başkanı Merve Taşkaya, vakfın kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmaları ve Çorum İHH çalışmalarını anlattı. Taşkaya Çorum'da 118 yetim çocuğu hem maddi hem manevi açıdan desteklediklerini belirterek “Çorum İHH olarak Kadın kollarımızla yaptığımız hayır çarşıları, hobi atölyelerimizde annelerimizin ördüğü patikler, yelekler, işledikleri nakışlar, el emeğiyle yapılan su börekleri, kurabiyeler Asya’daki yetimhanelerden Afrika’daki su kuyularına; Gambiya’daki bir camiden Nijer’deki bir göz hastanesine, Somali’deki Ziraat Fakültesi’nden; Suriye’deki Uluslararası Şam Üniversitesi’ne değin dünyanın pek çok yerindeki kalıcı eser gönüllülerimizin katkısıyla hayat buluyor.

Çorum Kadın Kolları olarak bilinçlendirme adına eğitim çalışmalarımızla aylık kitap tahlilleri yapıyor, kadın sağlığı seminerleri, Kur’an-ı Kerim eğitimi, tefsir, Sahabe İklimi, Aile ve Çocuk Dersleri; Doğu Türkistan, Afganistan, Filistin, Suriye, Yemen gibi Mazlum Coğrafyaların sorunları ve stratejik durumları ile ilgili sunum ve konferanslar yapıyor, istişare toplantıları düzenliyoruz” dedi.

Kadınlara ve çocuklara yönelik düzenledikleri proje ile etkinlikler hakkında da bilgi veren Taşkaya, AFAD ile koordineli bir şekilde arama kurtarma faaliyetinde de bulunduklarını, Çorum genelinde 2022 ‘de 5 bin aileye yardım ulaştırdıklarını, bugüne kadar 25 kişinin yardımlardan yararlandığını kaydetti.

Kış aylarında özellikle Suriye’de kamplarda yaşanan drama değinerek oradaki yetimlere yardımların süreceğini anlatan Taşkaya’nın ardından İstanbul İHH Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Türk tarafından kamplardaki durum anlatıldı.

Fatma Türk konuşmasında toplumun içinde bulunulan durumun farkına varılamadığı; mazlum coğrafyalarda bulunan kamplardaki nice insan ve özellikle kadınların ne kadar zor durumda olduklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

