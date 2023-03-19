Konuşmasına deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Işık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde ‘Türkiye için hemen şimdi’ sloganıyla başlatılan tarihimizin en büyük ve en kapsamlı imar, inşa ve ihya projesine Çorum’u entegre etmek zorundayız. Kentsel dönüşüm gelecek vizyonumuzun en öncelikli meselesi olacaktır” dedi.

İnsani Değerler Platformu’nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının sağlıktan spora, sosyal yardımlaşmadan eğitim ve kültür alanlarına kadar çok geniş bir sahada faaliyet yürüttüklerini belirten Işık, bunun yanında platformu oluşturan STK’ların on yılı aşkın bir süredir insani, dini, manevi ve kültürel değerleri yükseltmek için omuz omuza mücadele verdikleri söyledi.

Hep birlikte daha büyük, daha güçlü Çorum’u inşa ve ihya etmek hayali ve ideali ile aday adayı olduğunu kaydeden Işık “Bilindiği üzere Çorum, birisi başkent diğeri bir liman şehri olmak üzere Ankara ve Samsun gibi iki büyük kentin arasında bulunmakta, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan yolların kavşağında yer almaktadır. Çorum’umuzun bu stratejik coğrafi konumunu, sanayicimizin güçlü müteşebbis yönünü daha iyi değerlendirmek, halledilmesi gereken bir takım alt yapı sorunlarımızı ve eksikliklerimizi gidermek suretiyle şehrimize daha fazla ulusal ve küresel sermaye çekmek, organize sanayi bölgelerimizin sayısını sermaye, üretim ve istihdam kapasitesini artırmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

