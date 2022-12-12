Bu kapsamda Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve Platform üyesi dernek başkanlarının moderasyonunda “Liseli, Üniversiteli ve Çalışan Gençlik” kategorilerinde, gençlerin içinde bulundukları ortamlarda karşılaştıkları sorunları ve varsa çözüm önerilerini özgürce ifade etmeleri için atölye çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Yazıcı, “Kadeş Meydanı Hasan Paşa Kütüphanesi toplantı salonunda ve okuma salonlarında gerçekleşen atölye çalışmalarına gençlerin yoğun bir ilgisi var.

Hayatın içinde inisiyatif almak isteyen, görüş ve önerileri ile geleceğinde söz sahibi olmak isteyen gençlerimiz ‘Söyleyecek Sözümüz Var’ mottosu ile hayatı kendilerince analiz ediyorlar, yanlışları eleştiriyorlar ve nasıl bir dünyada yaşamak istediklerini açık yüreklilikle ortaya koyuyorlar.

Atölye çalışmalarında dile getirilen hususlar, eğitim sistemi, üniversiteler ve iş yaşamı başlıklarında raporlaştırılacak, ilgili ve yetkililere sunularak sonuçları platform tarafından takip edilecektir.

Bu atölye çalışmalarının ardından 17 Aralık 2022’de Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin toplantı salonunda saat 10.00’da başlayacak ve Türkiye genelinde gençlik çalışması yapan STK’ların temsilcilerinin katılacağı iki oturumlu panel toplantıları düzenlenecek. Atölye çalışmalarında ortaya çıkan sonuçların da paylaşılacağı panel programında “Eğitim Sistemi ve Aidiyetlerimiz” ile “Dijitalleşen Dünyada Gelecek Perspektifi ve Aidiyetlerimiz” başlıklı iki oturumda gençlerimizin karşı karşıya oldukları sorunlar bir kez daha masaya yatırılıp tartışılacak ve çözüm önerileri sunulacak” dedi. (Haber Merkezi)

