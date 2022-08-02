“Sağlıklı Düşünmek” konulu 10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın İl ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreninden dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu tarafından verildi.

Çorum'da düzenlenen yarışma sonucunda İl genelinde Özel Bilgi Koleji 5. sınıf öğrencisi İdil Yıldız Çorum birincisi oldu.

Annesi Melike Yıldız Çorum birincisi olan kızı için gurur duyduğunu söyledi. Her yıl yüzbinlerce yarışmacının başvurduğu, binlerce gönüllünün seferber olduğu Ufka Yolculuk Yarışması’nın bu yıl ki konusu “Sağlıklı Düşünmek” olarak belirlendi.

İlki 2013 yılında yapılan ve bugüne kadar 4 milyona yakın adayın katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Her yıl yaş gruplarına uygun kitaplar hazırlanarak bu kitaplar üzerinden yapılan online sınavlarda dereceye giren öğrencilere birçok teşvik ödülü veriliyor. Bu yolla çocukların tatlı bir heyecan içerisinde okuma alışkanlığı kazanmaları ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor.

(Haber Merkezi)