AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da ziyaretlerine devam ediyor. Meclisteki görevinin ve AK Parti Teşkilat çalışmaları yanı sıra her fırsat bulduğunda vaktini Çorum’da bulunan Milletvekili Ceylan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ceylan’a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday, Merkez İlçe Yönetim Kurul Üyeleri Emre Daşdemir, Fuat Aykaç, Mustafa Doğan, Resul Yıldız, Mahalle Başkanları Cemal Bıyık ve Muktat Kirçi da eşlik etti.

HALKI DİNLEDİ

Esnaf ve vatandaşlarla tek tek görüşen Milletvekili Ceylan, sorun ve talepleri dinledi, çözülebilecek problemler için talimatlar verdi.

“MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE BU İMTİHANI BAŞARIYLA TAMAMLAYACAĞIZ”

2023 seçimlerinde AK Parti tarihinin en büyük zaferini elde edeceğini vurgulayan Ceylan, “2023 hedeflerimize,2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğiz. Kutlu mücadelemizi zafere ulaştırana kadar hak bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz. Bizler birbirine kenetlenmiş parmaklar, tuğlalar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, vız gelir. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, hepsinden önemlisi milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız” diye konuştu.

“ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLDUK”

AK Parti hükümetinin esnafın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Milletvekili Ceylan, “Zor bir dönem atlattık. Pandemi gibi bir süreçten geçtik. İki yıl süren bu süreçte esnaflarımızın yanında olmaya devam ettik. Sağladığımız finansmanlar, verdiğimiz desteklerle bu süreçte esnafımızın yanında olduk” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Milletvekili Ceylan, “Birlik İrade Zafer söz konusu oldu mu Türkiye kazanacak, bu millet kazanacak. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle aramızda kurduğumuz o güçlü bağ, paylaştığımız muhabbet, ortak istikamet vardır. Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılıyla zirveye çıkartıp, ardından da inşallah mücadele bayrağını devredeceğimiz gençlerimizin adım adım bu vizyonu inşasına şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.