AK Parti kadrolarının işini yaptığını ve 2023 seçimlerinde 24 Haziran’da 16. seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin galip geleceğini vurgulayan Ceylan, muhalefete de şu sözlerle yüklendi: “Burada bir iddiamı daha yineliyorum. 2023 seçimlerinde 2018 yılından daha fazla oy alacağız. 15 seçim kaybettiler 16. seçimi kaybetmeleri için de kısa bir süreleri kaldı. Ama benim muhalefet temsilcilerine tavsiyem ziyaret ettikleri şehirler için derslerine iyi çalışsınlar. Ya da o ildeki teşkilatları biraz daha sağlıklı bilgi versinler.”

