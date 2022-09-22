DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, 2. kademe içmesuyu arıtma tesisinin yatırım programına girdiğini açıkladı. Bölge Müdürü Yaroğlu, “Mevcutta kullanılan ve 60 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesise ilave olarak 60 bin metreküplük daha arıtma tesisi yapılarak kapasitenin artırılacağını söyledi. Yaroğlu 2. kademe içmesuyu arıtma tesisi ihalesinin Kasım ayında yapılacağını açıkladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tesisle ilgili projenin hazır olduğunu belirtti. Aşgın, “Koçhisar’dan hamdolsun suyumuz geldi ama içme suyu arıtma tesisimizin mevcut kapasitesi 60 bin metreküp. Bu kapasitenin iki katına çıkması gerekiyor ve projemiz hazır. Kasım ayında yapılacak olan bu ihaleden dolayı da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

