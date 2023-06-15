Baraj ve su kuyularından başlayarak her aşamasında içme suyu ile ilgili çalışmaları titizlikle takip eden Çorum Belediyesi, şebekede meydana gelen arızalara da anında müdahale ediyor, kayıp- kaçağa fırsat vermiyor.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri aynı gün içerisinde Cemilbey Caddesi, Ata 17. Sokak ve Ata Caddesi’nde iki farklı yerde olmak üzere toplam 4 ayrı noktada kayıp kaçak arızasına müdahale etti. Kayıp kaçak tespit çalışmalarıyla belirlenen arıza ekiplerin müdahalesiyle giderilirken, binlerce ton içme suyunun şebekeden kaybolmasının önüne geçildi.

“SUYUMUZUN BOŞA GİTMESİNİ ENGELLİYORUZ”

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, şebekeye giren suyun en az ziyanla vatandaşlara ulaşması için de hassasiyet ve titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Zahir, “Kayıp-kaçağı en aza indirmek için noktasal arıza tespit ve kaçak dinleme cihazları ile şebekede meydana gelen kaçağı hızlı bir şekilde bularak ivedilikle müdahale ediyoruz. Yaptığımız ölçümler sonucunda suyun debisinde bir fark varsa bölgeyi dinliyor ve kaçak var mı ona bakıyoruz. Bulduğumuz kaçağa ekiplerimiz noktasal müdahalede bulunuyor. Bu sayede suyumuzun boşa gitmesini engelliyoruz.” dedi.