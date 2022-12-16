ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilmek üzere 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacak.

Başvurular, 26 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

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