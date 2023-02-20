Bakan Süleyman Soylu, Afşin Hükümet Konağı'nda düzenlenen Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Afşin'deki çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve diğer birim amirleri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, toplantıda Çorum Valisi Çiftçi'den Afşin'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, Afşin ilçesinde yaşanan afet durumuyla ilgili çalışmaların koordinasyonunun nasıl daha etkili bir şekilde sağlanabileceği üzerine konuşuldu. Ayrıca, ilçede yaşanan son gelişmeler, yapılan çalışmaların son durumu ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Bakan Soylu buradaki incelemesinin ardından Hatay’a hareket etti.

(AA)

