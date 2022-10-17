Çorum Mislerovacığı Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği eski başkanlarından Gürsel Çelik’in kardeşi, merhum Ahmet Çelik ve Kevser Çelik’in oğlu, Mine Şeremet, Neziha Şeremet, Azime Çetinkaya’nın kardeşi, Ahmet ve Kevser Çelik’in babası, Ali Şeremet, Arap Çetinkaya ve polis memuru Kamil Şeremet’in enişteleri, dernek üyesi İbrahim Çelik vefat etmiş ve köy mezarlığında toprağa verilmişti.

Merhum İbrahim Çelik’in vefatının 40. günü nedeniyle ailesi tarafından mevlit yemeği düzenlendi. Yemek ve mevlit programına; Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)

