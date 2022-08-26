Çorum Mislerovacığı Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği eski başkanlarından Gürsel Çelik’in kardeşi, merhum Ahmet Çelik ve Kevser Çelik’in oğlu, Mine Şeremet, Neziha Şeremet, Azime Çetinkaya’nın kardeşi, Ahmet ve Kevser Çelik’in babası, Ali Şeremet, Arap Çetinkaya ve polis memuru Kamil Şeremet’in enişteleri, dernek üyesi İbrahim Çelik vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim Çelik’in hayata veda etmesi, derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi saat 14.00’de Mislerovacığı Köyü mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)

