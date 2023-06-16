İnşaatlarda çalışan ancak şu sıralar işsiz kalan baba Mansur Çalış hem İbrahim bebeğin hastalığıyla hem de işsizlikle mücadele ediyor. Ne Ankara’da ne de Çorum’da seslerini duyuramayan aile 5 ay önce başlayan yardım kampanyasında sadece yüzde 34'e ulaşabilmiş.

10 AYLIKKEN TEŞHİS KONULDU

Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim’e henüz 10 aylıkken 'SMA 2' hastalığı teşhisi konuldu. Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen SMA hastalığı nedeniyle İbrahim’de sıkıntılar baş göstermeye başladı.

AİLE DESTEK BEKLİYOR

Minik İbrahim için Valilik’ten izin alınarak yardım seferberliği başlatılırken, minik İbrahim’in tedavisi için 2 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi. Çalış ailesi İbrahim’in tedavisinin yapılabilmesi için Ziraat Bankasına hesap açıldı. Minik İbrahim’in hayata tutunması için yardımseverlerin IBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01, $ IBAN:TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02, € IBAN:TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03 hesaplara destek olmaları istendi.