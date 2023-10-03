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Vali Zülkif Dağlı, il genelindeki asayiş uygulamaların artarak devam edeceğini ifade ederek, Çorum’u öncelikle bir huzur kenti yapmak amacında olduklarını söyledi.

“ÇORUM, HUZUR KENTİ OLACAK!”

Çorum’un sanayi, turizm ve bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Çorum’un huzurunu kaçıranlarım kökünü mutlaka kazıyacağız. Önceliğimiz Çorum’u huzur kenti yapmak. Huzurun olmadığı, insanların can güvenliğinin olmadığı yerde hiçbir şeyin önemi yoktur. Bir şehirde huzur varsa o şehir sanayiden de, turizmden de büyük pay alır” dedi.