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2023-2024 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, ülkenin geleceği olan çocuklar ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve planlamaların yapıldığının ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için okul giriş/çıkış saatlerinde ekip/personel görevlendirilmiştir. Ayrıca servis araçlarına yönelik denetimler yapılmakta olup, bir plan dahilinde eğitim-öğretim dönemi boyunca aksatılmadan yapılmaya devam edilecektir. Yaya yolu veya okul geçitlerinde yaya yolu önceliğine ilişkin gerekli denetimler arttırılarak devam edecektir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak “Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” kapsamında mobil trafik eğitim tırı ile çocuk trafik eğitim parklarında uygulamalı eğitim faaliyetleri planlanmış olup, eğitimler eğitim/öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir. İlgili kurum/kuruluşlarla koordineli olarak okul servis aracı şoförlerine yönelik yoğun bir şekilde eğitim programları düzenlenecektir.

İlgili birimlerimizin uzmanları tarafından; öğrencilerimize yönelik “kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği, okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere yönelik “yukarıda belirtilen konulara ilave olarak uyuşturucu/uyarıcı madde” konularında bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri planlanmış olup, bu faaliyetler eğitim/öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir. Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimleri kolluk birimlerimizce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılmaktadır. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi işyerleri ile seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimler ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak artırılacaktır. Okul önleri ve çevresinde başta Motosikletli Asayiş Timleri ile Narkotimler olmak üzere kolluk ekipleri görevlendirilmiştir. Tüm bu faaliyetlerle birlikte mahallin şartları da göz önünde bulundurularak gerekli görülen ilave tedbirler alınmıştır.

İlimiz genelinde eğitim öğretime başlayan öğrencilerimizin huzur ve güven ortamında eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri açısından yukarıda belirtilen tüm hususlar kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle icra edilecektir. Alınan bu tedbirlerle birlikte öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzur ve güven ortamında geçirecekleri başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.”