Çorum Emniyet Müdürlüğü’nce kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar devam ediyor.

huzur ve asatiş 100123 (1)
İl Emniyet Müdürlüğü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Milönü Kavşağı'nda şok uygulama yapıldı. Polis ekipleri durdurulan araçları didik didik aradı. Denetimlerde 54 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında 27 araç kontrol edilirken, sigortası bulunmayan 2 araç otoparka çekildi. Öte yandan, bu araçlara 872 TL idari para cezası uygulandı.

huzur ve asatiş 100123 (3)
Şok uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

huzur ve asatiş 100123 (2)