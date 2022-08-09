Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” Bölge Finali Çorum’da düzenlendi.

Başkanlığın “2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında din görevlilerine yönelik ülke “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 2. Bölge Finali” geçtiğimiz gün ilimizde gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Muradı Rabi Ulucami’de düzenlenen yarışmaya 9 ilin birincileri katıldı. Diyanet İşleri Uzmanı Ramazan Dağlı’nın başkanlığında toplanan komisyona üye olarak İl Müftü Yardımcıları Fatih Kaya ve Adnan Zeki Bıyık ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak ve Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Koç katıldı.

Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya İl Müftülüğü’nü temsilen katılan merkez Bahçelievler Camii İmam Hatibi Abdullah Yalçın bölge birincisi oldu.

Uzman Dağlı, yarışmacılara teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi. (Haber Merkezi)