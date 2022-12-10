Alınan bilgiye göre Caner S.(18), daha önceden husumetli olduğu Mücahit A.(16)'yı Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa 4. Sokak'ta çalıştığı kuaför salonunda tüfekle vurdu.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Mücahit A., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis ekipleri yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Silahla vurularak yaralanan Mücahit A.'nın daha önce Caner S.'yi bıçakla yaraladığı iddia edildi.

