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Olay, akşam saatlerinde Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, açılan ateş sonucu pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir binanın duvarına isabet etti. Öte yandan, polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği muhafaza aldı.