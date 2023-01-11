Merkeze bağlı Üçköy köyünden gelme Sultan Türksal'ın eşi, Ali Türksal ve Bahçelievler Sağlık Ocağı’ndan emekli Aysel Türksal'ın babası, Ziya Gökalp İlkokulundan emekli öğretmen Emine Türksal ve komisyoncu Bilal Türksal'ın kayınpederi, Kutluca köyünden gelme, TEDAŞ'dan emekli Hüseyin Türksal vefat etti. Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Türksal’ın çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

