Yakınları ve çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Şiranlıoğlu’nun aşırı kan kaybından olay yerinde öldüğü belirlendi.

Merhum Hilmi, merhum Celal, merhum Kemal ve Cemalettin Şiranlıoğlu'nun kardeşleri, arkadaşımız Selda Fındık'ın halası Saniye Şiranlıoğlu'nun eşi, Eda, Ebru ve Özge Şiranlıoğlu'nun babaları, emlakçı esnafından Kerem Şiranlıoğlunun amcası olan Hüseyin Şiranlıoğlu'nun cenazesi, Ulucami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

