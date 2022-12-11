Merhum Hilmi, merhum Celal, merhum Kemal ve Cemalettin Şiranlıoğlu'nun kardeşleri, arkadaşımız Selda Fındık'ın halası olan Saniye Şiranlıoğlu'nun eşi, Eda, Ebru ve Özge Şiranlıoğlu'nun babaları, Emlakçı esnafından Kerem Şiranlıoğlunun amcası olan Hüseyin Şiranlıoğlu'nun cenazesi, yarın (12 Aralık 2022 Pazartesi) Ulucami'de öğle namazının ardından Ulumezar'da kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

