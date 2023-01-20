Altınkaya Arena’daki genel kurul ve kuruluş yıldönümü yemeğine MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sar, Teşkilatlanma Bölge Sorumlusu Yaşar Kaymakçıoğlu ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Zekeriya Işık, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, MÜSİAD Kurucu Başkanı Gelecek Partisi Genel Merkez Etik Kurulu Üyesi hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, Belediye Meclis Üyesi AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammet Fatih Temur, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ile MÜSİAD Çorum Şubesi üyeleri katıldı.

Mustafa Karahan’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve MÜSİAD’ın tanıtımı için hazırlanan sinevizyon gösterisi ile başlayan genel kurulda mevcut başkan Orhan Coşkun, yeni başkan Hüseyin Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaptı. Kongrede daha sonra ise önceki dönem başkanı Orhan Coşkun’un plaketini ve hediyesini Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Türker ile Genç MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alper Tığlı’nın yerine babası Adnan Tığlı’ya plaketini MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan verdi.

MÜSİAD Genel Kurulu’nda iki dönem şartından dolayı görev süresi dolan MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun yeniden aday olmazken, yerine Hüseyin Öztürk yeni Şube Başkanı olarak seçildi. Buna göre Hüseyin Öztürk yönetimindeki MÜSİAD Çorum Şubesi’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Abdullah Volkan Altın, Abidin Kadir Çatma, Ali Dost, Ali İlker Tosun, Alpaslan Çelik, Bahadır Özkılıç, Erdal Kanıtemiz, Erdem Arslan, Fatih Turbay, Kadir Akyol, Mesut Özdoğan, Murat Ömer Battal, Mustafa Çeliköz, Orhan Aşık, Ömer Küçükaltan, Tuğrul Topuz ve Ümit Yaşar Çelik”

(Volkan SINAYUÇ)

