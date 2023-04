Öztürk, önceki akşam düzenlenen genel kurulda MÜSİAD’ın yurtiçinde 81 ilde 89 şubesiyle, yurtdışında ise 95 ülkede 200’ün üzerinde irtibat noktasında toplam 13 bin üyesi ve yaklaşık 60 bin şirketten oluşan ekonomik büyüklüğüyle dün olduğu gibi bugün de ülke ekonomisinin destekçisi olacağını vurguladı.

MÜSİAD’ın bir ocak ve okul olduğunu dile getiren Hüseyin Öztürk; “MÜSİAD’ın kapısı ülkemize ve halkımıza hizmet etmek isteyen herkese açıktır. MÜSİAD Çorum Şubesi olarak 10’ncu yılımızı geride bırakırken biz üyeler olarak her zaman üzerimize düşen görevleri canla başla yerine getirmeye gayret ettik. 2016 yılından beri Çorum MÜSİAD içinde çeşitli görevlerde bulunan bir kardeşiniz olarak bu dönemde de bu şerefli ve kutsal görevi şahsıma tevdii etmenizin mutluluğunu yaşıyorum. Görevim süresince şahsım, Yönetim Kurulum, Gençlik Kurulumuz ve tüm üye arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. MÜSİAD ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek her çalışmaya destek vermiştir. Tüm üyelerinin emeği ile yaptığı proje ve faaliyetler ile yayınladığı araştırma raporlarıyla ülke yönetimine her dönemde büyük katkılar sağlamıştır” diye konuştu.

Yeni yönetim olarak üyelere ve iş dünyasına hizmet etmeyi hedeflediklerini anlatan MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Öztürk sözlerini önceki dönem başkanı Orhan Coşkun ve yönetimine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)