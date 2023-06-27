Merhum Sadık Özsoy'un oğlu, Emine Özsoy’un eşi, Sezer, Yağmur ve Defne’nin babası olan Hüseyin Özsoy, Antalya - Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik görevinden henüz yeni emekli olmuştu. Geçmiş yıllarda Çorum yerel basının da çalışan Özsoy emeklilik ikramiyesi ile kendisine bir ATV aracı almıştı.

Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü’nden olan Özsoy, geçirdiği ATV kazası sonucu vefat etti. Emekliliğin tadını bile çıkaramayan Özsoy için ilk tören Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlendi. Özsoy daha sonra Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

