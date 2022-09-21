Yakalandığı hastalığın pençesinden kurtulamayan Hüseyin Kılıç, hayata veda etti.

Çorum’un saygın eğitimcilerinden, sanatçı İrfan Kılıç ve yurt dışında yaşayan Melek Kılıçtepe’nin babası olan Hüseyin Kılıç’ın cenazesi Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda yapılacak olan cenaze töreninin ardından Mecitözü İlçesi’ne bağlı Şeyhler Mahallesi’nde sevenleri tarafından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

