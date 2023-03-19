Av. Kılıç, hafta sonu AK Parti İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını açıkladı. Kalabalık bir partili grubu eşliğinde düzenlediği basın toplantısında “Ak Parti’nin mayasını millet atmıştır, hamurunu millet yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur” diyerek konuşmasına başlayan Kılıç, şunları söyledi:

“Sırtını millet dışında güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken, Ak Partimizin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya, onca ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur.

Kurulduğu 14 Ağustos 2001 yılından beri üyesi olmakla şeref duyduğum Ak Partimizde belediye başkan yardımcılığı, belediye meclis üyeliği, disiplin kurulu başkanlığı, demokrasi ve hakem heyeti başkanlığı görevlerinde bulundum.

Türkiye’nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı “Türkiye yüzyılı” vizyonu için dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, değerli kadrolarımızla birlikte yürümek için 28. dönem milletvekilliğine aday adayı olarak huzurlarınızda bulunmaktayım.

Çorum’da doğdum, Çorum’da okudum, Çorum’da doydum, Çorum’da çalışıyor ve yaşıyorum. Sizleri temsil için Ankara’da olacak olsam da bağlarımı koparmadan Çorum’da yaşamaya devam edecek ve Çorum’un sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağım.

Ak Partimizin göreve geldiği günden bu zamana kadar gerek ülkemizin, gerekse ilimizin birçok sorunları çözülmüştür.

Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ak kadrolarla birlikte geçen 22 yıllık süreçte çağ atlamıştır. Hayal dahi edilemeyecek hizmetler yapılmış, ülkemiz her alanda, dünyada ve bölgesinde gündem takip eden değil, gündemler oluşturan bir güç haline gelmiştir.

Ülkemizin dünyada ve bölgesinde, bir güç haline gelmesi ve söz sahibi olması Türkiye düşmanlarını bir araya getirmiş, başta cumhurbaşkanımız olmak üzere Ak Parti’yi iktidardan uzaklaştırmanın yollarını sürekli arar olmuşlardır.

Milletimiz; feraseti ve sağduyusu ile bu karanlık güçlerin hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyecektir.

Bizlere düşen cumhurbaşkanımızın layık olduğu yerde hizmetlerine devam etmesi için ve mecliste de Ak Partimizin güçlü bir şekilde temsil edilmesi için çok çalışmaktır. Memleket ve milletimiz için bir ve beraber olmak gibi bir mecburiyetimiz vardır.”

(Taner ŞİMŞEK)

