Şeref Karataş, Zülfinaz Çelikcan, Nurhayat Karataş, Ümmügül (merhum) ve Erdal Karataş’ın (merhum) babaları olan Hüseyin Karataş, beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanmış ve bir süre hastanede tedavi görmüştü. Hastaneden taburcu edilen ve tedavisine evde devam edilen Hüseyin Karataş, kurtarılamayarak hayata veda etmişti.

Hüseyin Karataş’ın cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nden alındıktan sonra Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, bazı siyasi parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

