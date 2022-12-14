Ceylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Alaca’nın Özhan Mahallesi’nde bulunan tescilli tarihi Hüseyin Gazi Türbesi’nin restorasyon ve çevre düzenlemesi ile ilgili olarak yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlandığını ifade etti. Hüseyin Gazi Türbesinin Restorasyon ve Çevre Düzenleme yapım işinin kasım ayı içerisinde ihalesinin yapıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, ihale sürecinin geçtiğimiz günlerde de sonuçlandığını vurguladı. 7 milyon 743 bin 810 TL 18 kuruş bedelle ihaleyi alan yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını anlatan Ceylan, restorasyon ve çevre düzenlemesi işi için yer tesliminin de yapıldığını kaydetti.

Müteahhit firma tarafından restorasyon işine kısa sürede başlanılacağının dile getiren Milletvekili Ceylan, restorasyon projesinde Türbe, aşevi ve misafirhanenin aslına uygun olarak restore edileceğini, Külliyenin Taç Kapısı tamir edilerek aslına uygun hale getirileceğini belirtti.

3Mevcutta yer alan ahır, bakıcı evi gibi sonradan yapılan binaların kaldırılacağını, türbenin etrafında kalıntıları bulunan öğrenci hücrelerinin aslına uygun şekilde yeniden yapılacağını açıklayan Ceylan, Külliyenin mevcut metal giriş kapılarının, ahşap kapıya çevrileceğini ifade etti.

Ceylan, çevre düzenlemesinde yapılacak çalışmaları da şöyle sıraladı:

“Külliye içerisinde hafriyat temizliği yapılacak. Külliye içerisine bitkisel düzenleme çalışmaları yapılacak. Külliye içerisinde yürüyüş yolları ve ahşap banklar yapılacak. Parsel sınırlarını çevreleyen taş duvar yeniden yapılacak. Türbe yakınına 2 adet pergole yapılacak. Külliyenin yola bakan tarafına WC ve Kurban Kesim Yeri yapılacak. Külliyenin kuzey giriş tarafına otopark düzenlemesi yapılacak.”

(Haber Merkezi)

