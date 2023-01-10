Anavatan Partisi’nden1983 ve 1987 yıllarında iki dönem Çorum Milletvekili seçilen Mali Müşavir Ünal Akkaya'nın kendisi gibi Mali Müşavir olan oğlu 56 yaşındaki Hüseyin Altan Akkaya’nın Ankara Medical Park Hastanesi'nde bir ay önce by-pass geçirdiği, ameliyatın iyi geçtiği, ancak daha sonra Covit 19’a yakalandığı ve solunum yetmezliğinden önceki akşam hayata veda ettiği öğrenildi.

Mübeccel-Ünal Akkaya çiftinin oğulları, Özlem Akkaya'nın eşi, Aybüke ve Ayberk Akkaya'nın babaları, Metin Akkaya'nın kardeşi, Hülya Akar'ın ağabeyi olan Altan Akkaya'nın cenazesi, Akşemsettin Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Altan Akkaya’nın cenaze namazına, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP milletvekili aday adaylarından Mehmet Tahtasız, İYİ Parti milletvekili aday adaylarından Bekir Özsaçmacı, gazeteci Mehmet Yolyapar, SMMMO önceki Başkanı Ali Can Doğan, meslektaşları ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)

