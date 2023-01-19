Sungurlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin binden fazla üyesi olduğunu söyleyen Hüsamettin Karatekin, “Bu göreve talip olmamın tek bir nedeni var, o da yıllar boyunca edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile esnaf ve sanatkârlarımıza geçirdiğimiz bu zorlu dönemde elimizden geldiğince katkı sunmaktır” diye konuştu.

Karetekin, “Bu anlamda fırsat buldukça esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ediyorum. Esnaflarımıza gelecekte uygulamaya koyacağımız projelerimizi anlatıyorum. Projelerimizin yanı sıra kooperatiften ne gibi kredileri hangi şartlarda kullanabilecekleri hakkında kendilerini bilgilendiriyorum. Esnafımızın sorun ve taleplerini dinleyip, çözüm olmaya çalışıyorum. Yaptığımız ziyaretlerden esnafımızın mutlu olduğunu görmek, çalışma istek ve arzumuzu daha da artırıyor. Değişim için yola çıktık, bunu da başaracağız ve var gücümüzle yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Buna inandık ve başaracağımızı da biliyoruz, artık değişim zamanı” diyerek sahip olduğu inancı dile getirdi.

(Haber Merkezi)

