Çorum’da yaşayan SGK emeklisi Hüsamettin Alagöz (64) uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Hüsamettin Alagöz dün öğlen saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merhum öğretmen İsmet Alagöz’ün oğlu, Çetin, Nizamettin, Mustafa Alagöz’ün kardeşi, Fatma Alagöz’ün eşi, Serdar, Gökhan ve İbrahim Alagöz’ün babaları olan emekli Hüsamettin Alagöz’ün cenazesi saat 14.00’de hastane morgundan alınarak önce Ulucami’ye getirildi. Burada İkindi Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, SMMMO üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

