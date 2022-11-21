Çorum’da yaşayan SGK emeklisi Hüsamettin Alagöz (64) uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Hüsamettin Alagöz bugün öğlen saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merhum öğretmen İsmet Alagöz’ün oğlu, Çetin, Nizamettin, Mustafa Alagöz’ün kardeşi, Fatma Alagöz’ün eşi, Serdar, Gökhan ve İbrahim Alagöz’ün babaları olan emekli Hüsamettin Alagöz’ün cenazesi yarın (22 Kasım 2022 Salı) saat 14.00’de hastane morgundan alınarak önce Ulucami’’ye getirilecek.

Burada İkindi Namazı’na müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

