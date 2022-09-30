Türkiye Kamu-Sen eski İl Başkanı Mahmut Alparslan’ın İl Temsilciliği görevine getirildiği Hürriyetçi Eğitim-Sen yöneticileri ilk ziyaretlerini de İl Mili Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e yaptı. Hürriyetçi Eğitim-Sen İl Temsilcisi Mahmut Alparslan ile birlikte yönetiminin de yer aldığı ziyarette Milli Eğitim Müdürü Kodek’e sendika hakkında bilgiler verildi.

Ziyarette ilimizdeki öğretmenlerin merakla beklediği promosyon anlaşması ile ilgili yol haritasının değerlendirildiği, yenilenecek anlaşmada enflasyon oranında artış sağlanması gerektiği ve böylece hak kayıplarının yaşanmayacağı dile getirildi. Mesai saati içerisindeki yapılacak mesleki çalışmalarda öğretmenlerin izinli sayılmaları ya da katıldıkları saatlere ilişkin ders ücretlerinin ödenmesinin anayasal bir hak olduğunu da vurgulayan Alparslan, bu konuyla ilgili sendikalarının çalışmaları hakkında da Milli Eğitim Müdürü Kodek’e bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyarette son dönemde öğretmenlere yönelik hasmane ve art niyetli söylemler olduğunu ve bunu kınadıklarını anlatan Mahmut Alparslan, sendikalarının yol gösterilen değil yol gösterici, yönlendirilen değin yönlendiren, gücünü ve varlığını üyelerinden alan, kuruluşunda Ulu Önder Atatürk’ün “Öğretmenler; Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” sözünü rehber edinen hür ve bağımsız sendikacılığı kendine ilke edindiğini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de nazik ziyareti için Alparslan ve ekibine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

