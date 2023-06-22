Şehrimizdeki geri dönüşüm sektörünün daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantı Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, şehirde faaliyet gösteren hurdacı ve geri dönüşüm sektörünün çalışmaları ele alındı. Metal, kağıt, plastik gibi atıkların mevzuata uygun şekilde toplanması, işlenmesi ve geri dönüşümün daha etkili bir şekilde yürütülmesi konuları değerlendirildi. Toplantıda, şehrimizde faaliyet gösteren hurdacı esnafının belli bir alana taşınması konusu da ele alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, toplantıda geri dönüşüm lisansı almanın ve geri dönüşüm mevzuatına uygun çalışmanın önemine vurgu yaptı. Firmaların bu lisansı almalarının, geri dönüşüm süreçlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti. Aynı zamanda mevzuata uygun çalışmanın çevresel etkilerin azaltılmasında ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin oluşturulmasında büyük bir rol oynadığını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Yağbat, şehrimizde farklı bölgelerde faaliyet gösteren hurdacı esnafının belli bir alanda toplanması konusunda da esnafla fikir alışverişinde bulundu.