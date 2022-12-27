Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden emekli Vahit Türk’ün eşi, Arzu Türk ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Abdullah Türk’ün annesi, yine hastane çalışanı Esra Türk’ün kayınvalidesi olan Hülya Türk bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hülya Türk’ün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.