İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan Dekoratif Sepet Örücülüğü Kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bilaller Konağı’nda düzenlenen sertifika töreninde 16 kadın kursiyere sertifikalarını İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Osman Yüztgenç ile Halk Eğitim Müdürü Sadık Efe takdim etti.

8 Mart’ta açılan 320 saat süren kursta aldıkları eğitimle sepet örmeyi öğrenen, çantalar, çiçek saksıları ve çeşitlik dekoratif ürünler yapan kursiyerler şimdi bu hobilerini meslek edinmeye hazırlanıyor.

“HEDEFİMİZ SEPETLERİMİZİ DÜNYAYA TANITMAK”

Kursiyerlerden Ayşe Durmuş Döven, Dekoratif Sepet Örücülüğü kursuna hobi olarak başladıklarını hedeflerinin bu hobiyi mesleğe dönüştürmek olduğunu söyledi.

4 aydır devam ettikleri kursta yaptıkları el işi sepetleri satarak para kazandıklarını ifade eden Döven, şu an hayatlarının merkezinde sadece sepet olduğunu dile getirdi. Kurs arkadaşlarıyla birlikte hayatlarının sepet örerek geçtiğini vurgulayan Döven, “Şimdilik yaptığımız ürünleri sosyal medya hesaplarımızdan satmaya çalışıyoruz, arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza. Çünkü bir piyasası yok. Ürünlerimizi tanıtacağımız şekilde ortamı yaratamadık. Yeniyiz daha. Ancak hedefimiz sepetlerimizi dünyaya tanıtmak.” diye konuştu.