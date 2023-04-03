Bekir Şahin, Türkiye Adalet Akademisi’nin yayın organı “Akademi Kürsü” dergisinin son sayısında “kapak konusu” olan söyleşisinde, Yargıtay içtihatlarına ve doktriner görüşlere artık kolayca ulaşılabildiğine değinerek, “Dolayısıyla sorun artık bilgi değil ilgi meselesidir. Hakim ve savcı, görevini ilgi ve sevgiyle yapmalıdır” ifadesini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, “Yargıda asıl olan doğru kararın verilmesidir. Adaletin tecellisi için azami özenin gösterilmesidir. Kişinin, yapabileceğinin en iyisini ortaya koyması gerekir. Bu yapıldığında karşılığı mutlaka alınacaktır. Kendi dilimize hakimiyet te, verilecek kararların niteliğine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)