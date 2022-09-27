Genel Merkez’de düzenlenen programa; İl Başkanı Ahlatcı ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın kolları Başkan Vekili Semra Akyüz Özdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı hakkında bilgi veren İl Başkanı Ahlatcı, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile başkentimizde gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yıl önce başlattığı hizmet seferberliği ve her gün gururla, onurla izlediğimiz kararlılığı, liderliği, gücü ve kuvveti her geçen gün bizdeki hizmet aşkını arttırıyor” dedi.

Ülke ve millet için eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Ahlatcı, 20 yılda AK Parti’nin ülkeye yaptığı hizmetlerin unutulmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Çorum ve ilçelerinde de vatandaşları ev sahibi yapmak için yürüttükleri konut projelerine yeni bir kampanya ile devam ettiklerine vurgu yapan Yusuf Ahlatcı, “Gençlerimizin, emeklilerimizin, engellilerimizin, şehit yakını ve gazilerimizin öncellikli olduğu TOKİ projesinden yaptığımız çalışmalara kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımızın, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.

2023 seçimlerinde kendilerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Ahlatcı, “Vatandaşlarımıza AK Parti siyasetini, her kesime dokunduğumuz eserlerimizi ve 2023 hedeflerimizi iyice anlatmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da “İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız” dedi.

AK Parti olarak millete sahip çıktıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomideki güçlenmeyi yılbaşından sonra hep beraber göreceğiz. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Avrupa büyük sıkıntılar yaşarken havacılık sektörümüz tarihinin en önemli başarılarını yaşıyor. Enerjide zamanında attığımız stratejik adımların meyvelerini topluyoruz. Tüm bunları yaparken de vatandaşlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmıyoruz. Milletimize sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

