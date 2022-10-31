Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 72,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,34 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 140,57 artarken, aylık artış yüzde 2,34 oldu. Yıllık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 39,48, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 43,46, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 57,09 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 177,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 163,88, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 141,01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Aylık ise H-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

(Haber Merkezi)

