AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hizmet siyaseti yaptıklarını belirterek, “Ülkemize ve milletimize hizmet etmek ve eserler kazandırmak söz konusu olduğunda Allah'ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında parti binasında gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.

Toplantıya katılan Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, yaptıkları teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Gündemle ilgili konular üzerinde görüşler ve önerilerin ele alındığı toplantıda konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek ve eserler kazandırmak söz konusu olduğunda Allah'ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Bu ülkeyi yönetmek gibi bir gayreti bulunmayanlara rağmen ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, milletimizin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emellerini boşa çıkarmaya kararlıyız. Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak gibi değerlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan geleceğimizi hazırlamak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına, altyapısından güvenliğine, eğitimden sağlığına kadar zorlu bir sürecin başarıyla yönetildiğini ifade eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİNE ÖNEM VEREN BİR

CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”

“Milletimiz ister talep eder Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız yapar, bizim siyasi geleneğimiz budur” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bazı kendini bilmezlerin, hadlerini aşarak Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ifadeleri aynıyla kendilerine iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı ile ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler bilinmelidir ki kendilerinin hadsizliğidir. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere masanın altında ayrı üstünde ayrı hesaplar yapan, ortak noktaları terör örgütlerinin savunuculuğu olan herkesi milletimiz görüyor. İnanıyorum ki en güzel cevabı yine milletimiz kendilerine verecektir” şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu üyeleriyle çeşitli istişareler yapılmasının ardından toplantı sona erdi. (Haber Merkezi)