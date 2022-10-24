Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2020 yılında 24,9 milyar dolar iken 2021 yılında yüzde 39,6 artarak 34,8 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2020 yılında 22,8 milyar dolar iken 2021 yılında yüzde 22,3 artarak 27,9 milyar dolar oldu.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2020 yılında yüzde 64,6 iken 2021 yılında yüzde 70,2 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2020 yılında yüzde 11,7 olan payı 2021'de yüzde 10,1 oldu. Hizmet ihracatında 2021 yılında üçüncü sırada yüzde 7,4 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2020 yılında yapılan ihracat 16 milyar 87 milyon dolar iken 2021'de yüzde 51,8 artışla 24 milyar 420 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,4 artarak 2 milyar 567 milyon dolar oldu. Ayrıca hizmet ithalatında da taşımacılık yüzde 39,1 ile ilk sırada yer aldı. En fazla hizmet ticareti Avrupa Birliği ile yapıldı. Hizmet ihracatında ilk sırayı Almanya, ithalatında ise İrlanda aldı.

(Haber Merkezi)

