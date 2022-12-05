ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2022 yılı seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 09.30'da Dış Ticaret Kompleksi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Aralık Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

Hizmet İhracatçıları Birliği’ne 31.12.2020 tarihine kadar üye olan, üyelik vecibelerini yerine getiren ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını 23.12.2022 tarihi saat 17:30’a kadar ödeyenler Genel Kurula katılabilecekler.

Toplantı çağrı metnini görüntülemek için tıklayınız.