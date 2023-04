Ankara’yı Çorum üzerinden Samsun’a bağlayacak demiryolunun Delice-Çorum etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasından çıktı, Resmi Gazete’de yayımlandı ve böylelikle devletin yatırım programına girdi.

Biz de ÇORUM HABER mikrofonlarını vatandaşlara uzattık, Hızlı Tren projesini sorduk.

“GETİRİRSE BU HÜKÜMET GETİRİR”

Çok sevindiğini dile getiren bir vatandaş, hızlı treni ancak bu hükümetin getireceğini savunarak, “O tren Çorum’a gelecek. Medeniyet gördü millet. Ben eskiden okuyamadım, şimdi köyde bizim çocuklarımızı servis alıp okula götürüyor. Hızlı tren de gelir, her şey gelir bu hükümet olduğu sürece. Eskileri de iyi biliyorum ben.” dedi.

“ZOR GELİR”

Yıllardır aynı vaatte bulunulduğunu belirten bir vatandaş, “Tren zor gelir. Gelse de 20 seneyi bulur, Çorum’a söz verilen hiçbir vaat yerine getirilmiyor. 20 sene önce havaalanı temeli atıldı, hala yapılacak.” diye konuştu.

“İNŞALLAH GELİR, ÇOK İSTİYORUZ”

Bir vatandaş “İnşallah gelir, çok istiyoruz. Çorum’un gelişimi için iyi olur. Demiryolu şart.” cevabını verdi.

Kaç yıldır hızlı tren konusunun gündemde olduğunu kaydeden bir vatandaş, “Yıllardır gelmedi de şimdiye mi kaldı? Zaten 3 ay sonra da seçim biter yine kalır yolda. Gelseydi ben şimdiye binerdim Ankara’ya gider gider gelirdim. Çok bekliyordum, merak ediyordum, ama yapılacağından umudum yok.” ifadesini kullandı.

“DEVLETİMİZ EN İYİSİNİ YAPAR”

Hızlı trenin Çorum’a geleceğine inandığını dile getiren bir vatandaş, şunları kaydetti: “Ne yaparsa devletimiz her şeyin en iyisini yapar.”

Hızlı trenin Cumhurbaşkanının onayından geçtiğini belirten bir vatandaş, “Yüzde yüz gelecek. Akşam mesaj geldi, milletvekillerinden müjdeyi aldık.” dedi.

Bir yurttaş, “İnşallah gelir. Gönderen de getiren de çok sağ olsun” yorumunu yaparken, bir başka vatandaş, “Allah razı olsun emeği geçenlerden.” yanıtını verdi.

“EKONOMİYE KATKISI OLUR”

43 yaşında olduğunu ve yıllardır hızlı trenin gündemde olmasına rağmen yapılmadığını vurgulayan bir vatandaş açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yıllardır aynı laflar. Milleti devamlı oyalıyorlar. Bugün gelecek, yarın gelecek. Gönlümüz gelmesini istiyor inşallah gelir ama inanmak zor. Tren gelse ekonomiye, sosyal hayata her şeye olumlu katkısı olur. Ama hiç zannetmiyorum.”

“20 YILDA GELMEYEN TREN 3 AYDA MI GELECEK?”

Hızlı tren projesinin yeniden gündeme gelmesinin iktidarın seçim yatırımı olduğunu savunan bir vatandaş şöyle devam etti: “Hepsi yalan, ömürleri yetmez o treni buraya getirmeye. 3 ayları kaldı. 20 sene gelmeyen tren 3 ayda mı gelecek.”

‘Hızlı tren gelmez’ diyen bir vatandaş şunları kaydetti: “Tren gelecek diye 10 yıl önce tarlaları ölçtüler ne para verildi ne tren yapıldı. Yerleri bile duruyor. Cumhurbaşkanının imzası var ama imzasının arkası yok. Ülkede ancak pahalılık var başka bir şey yok.”

“TREN GELECEK İNANIYORUZ”

Çorum’a tren geleceğini söyleyen bir vatandaş, “Çorum çok güzel bir şehir. Biz inanıyoruz trenin de geleceğine, çok güzel olacak. Ben Antalya’da yaşayamadım memleketime döndüm, Çorum çok güzel şehir.” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş, “100 sene beklesek yine gelmez. Biz göremeyiz de torunlarımız görseydi bari. Vallahi yalan söylüyorlar, inanamıyorum.” dedi.

Bir vatandaş, inşallah gelir temennisinde bulunurken, başka bir vatandaş ise, “Gelecek, bir gün gelecek biz de göreceğiz, inşallah bineceğiz.” diye konuştu.

“MİLLETVEKİLLERİ MÜCADELE EDERSE GELİR”

Keskin bir dille ‘Gelmez’ diyen bir yurttaş, şu ifadelere yer verdi: “Bu iktidar tren getirir mi buraya? Asla gelmez. Neyi getirdiler ki 20 yıldır iktidardalar ne yaptılar ki yıkmaktan başka.”

Bir vatandaş, “Milletvekilleri yatmazlarsa, mücadele ederlerse belki gelir. Ama milletin oylarıyla yatmaya devam ederlerse havaalanı gibi Yozgat’a gider. Biraz çalışsınlar vatandaşa hizmet etsinler.” açıklamasını yaptı.

“ÇORUM HALKI EN GÜZEL HİZMETLERE LAYIK”

Hızlı trenin sık sık gündeme gelmesine tepki gösteren bir yurttaş, şu açıklamayı yaptı: “Gelir gelir bekleyin daha çok gelir. 20 senedir geliyor hala gelir bekleyin biraz daha.”

Bir vatandaş, “Çorum halkı en güzel hizmetlere layık, hızlı tren de inşallah gelir” derken, başka bir yurttaş ise “Hızlı trenin gelmesi bizleri çok mutlu eder. İnşallah proje yapılır.” cevabını verdi.

“UMUTSUZ OLMAYALIM”

Bir vatandaş ise, “Cumhurbaşkanı söylediyse gelir. Her şeyin bir bekleme zamanı var, gelecek elbet. İhalesi var bunun yapım aşaması var. İnşallah en kısa zamanda olur. Umutsuz olmayalım.”

Türkiye’de sistemin pek iyi yürümediğini ve hızlı trenin de yapılacağına inanmadığını dile getiren bir yurttaş şunları söyledi: “Her şey karmankarışık. Bizim hızlı trenden önce başka şeylere ihtiyacımız var. Sağlık sisteminin düzelmesi gerekiyor mesela. Randevu almak zor, sağlık çalışanlarının tavırları yaralayıcı, önce bunlara bir el atılmalı.”

(Nurdan AKBAŞ- Tugay GÖKTÜRK)