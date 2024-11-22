Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kırıkkale’den Samsun’a kadar gelecek olan demiryolu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyerek 115 kilometrelik Kırıkkale-Çorum hattının ihalesinin bu yıl yapılacağını, 185 kilometrelik Çorum-Samsun’un ihalesinin ise 2025’te gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “En son Ankara-Sivas hattını açmıştık, şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demiryolu ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik, yatırım programına almıştık. İlk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının ihalesini mutlaka bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini yapmış olacağız. Sonrasında da yaklaşık 185 kilometrelik Çorum-Samsun'un ihalesi, onu da 2025 yılında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla buradan Sarp’a kadar devam ederek sahilden geçecek olan demiryolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demiryolu ihalesini bu sene yapıp önümüzdeki sene çalışmalarına da inşallah başlıyoruz. Samsunumuz için hayırlı uğurlu olsun”

Buna göre Samsun - Ankara hızlı tren hattı istasyonları da şu şekilde belirlendi: “Samsun – Kavak- Havza – Merzifon – Çorum – Sungurlu – Delice – Kırıkkale - Elmadağ –

Ayrıca Ankara-Samsun arasında karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi de 2 saat 45 dakikaya inecek.

Editör: HABER MERKEZİ