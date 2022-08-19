Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından imalat sektörüne yönelik hazırlanan projeye TÜBİTAK tarafından destek verilecek.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu ile Doç. Dr. Öncü Akyıldız tarafından imalat sektörüne yönelik hazırlanan proje önerisi TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, karmaşık geometrili metalik parçaların kalıp gerektirmeden, tek parça halinde ve net/nete yakın ölçülerde üretimine olanak sağlayan metal eklemeli imalat teknolojilerinin önemli bir türü olan tel ark eklemeli imalat süreçlerinin gerçek zamanlı bilgisayar destekli simülasyon modellerinin geliştirilmesi konusunda öncü araştırmaların yapılması planlanıyor.

Projede yürütücü olarak görev alacak Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu, yaptığı açıklamada metal eklemeli imalat teknolojilerinin son yıllarda imalat sektöründe yaygın kullanım alanı bulmaya başladığını belirtti.

Disiplinler arası bir karakter taşıyan proje ile ülkemiz imalat sektörüne önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Baykasoğlu, şunları kaydetti: “Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitemizde Hesaplamalı Mekanik Araştırma Grubu olarak imalat sektörüne katma değer sağlayabilecek çeşitli projelerin hayata geçirilmesi üzerine çalışıyoruz. Bu bağlamda, son yıllarda üretimde paradigma değişimine neden olan eklemeli imalat teknolojileri üzerine araştırmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu kapsamda, destek almaya hak kazandığımız proje ile uluslararası seviyede bilimsel araştırmalar gerçekleştirirken bu kritik teknolojilerin ülkemizde etkin şekilde kullanımına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz yer alacak. Böylelikle proje ile ilgili alanda, ülkemizde nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine de önemli katkı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

