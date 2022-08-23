GvzAsist Takımı bünyesinde görev yapan Koç, ürünlerini sergilemek üzere 2400 proje arasından ilk 40'a girerek dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olan Teknofest Rize’ye 2022’ye davet edildi. Rize'de bulunan stantta TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başta olmak üzere tüm ziyaretçilere sunum gerçekleştirildi.

Mücahit Koç, burada ilk 10 arasında yer alarak Samsun'da 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest Samsun Final sunumlarına katılmaya hak kazandı.

(Haber Merkezi)

