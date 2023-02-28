Hitit Üniversitesi’nden önemli karar! Bazı bölümlerde yüz yüze eğitim devam edecek

Hitit Üniversitesi 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçiş yapılmasına Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. sınıf öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, İlahiyat Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına kayıtlı olup öğretmenlik uygulaması dersini alan (4. Sınıf) öğrenciler için kısmen yüz yüze eğitim uygulama kararı aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin aşağıda belirlenen koşullar çerçevesinde yürütülmesinin uygun olduğuna,

1- 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ön lisans, Lisans, Lisansüstü ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim öğretimin 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaktan eğitimle yapılmasına,

2- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön lisans, Lisans, Lisansüstü ve Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimlerinin güncellenmesine,

3- Aşağıda belirtilen sınıfların eğitimlerine yüz yüze devam etmelerine,

Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. sınıf öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, İlahiyat Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına kayıtlı olup öğretmenlik uygulaması dersini alan (4. Sınıf) öğrenciler,

4- Talep eden öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilmelerine, kayıt dondurduğu dönemin azami öğrenim süresinden sayılmamasına,

5- Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının nasıl yürütüleceğine ilişkin süreç içinde karar verilerek ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.”

(Haber Merkezi)